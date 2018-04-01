القاهرة -أ ش أ

صرح وزير البيئة الدكتور خالد فهمي, إنه تم عرض وتحديد أولوية التنفيذ لمشروعات المرحلة الثالثة من مخرجات المخطط الرئيسي لإدارة منظومة المخلفات بالمحافظة باستثمارات 170 مليون جنيه على مدة زمنية تقدر بــ 18 شهرا.

جاء ذلك خلال حضور وزير البيئة يرافقه محافظ كفرالشيخ اللواء السيد نصر ورئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات الدكتورة ناهد يوسف وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة وفريق عمل البرنامج الوطني للمخلفات اليوم , إحدى خطوات تفعيل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة من خلال عرض أهم مخرجات المخطط العام للمنظومة والذي استغرق إعداده ما يقرب من حوالي 8 أشهر تم خلالها عقد عدة لقاءات مشتركة بين المسئولين بالمحافظة وفريق عمل البرنامج.

يأتي هذا في إطار تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمحافظات الأربع (كفرالشيخ- الغربية- قنا- أسيوط) التي تندرج ضمن المكون الاستثماري للبرنامج بوزارة البيئة.

وذكر فهمي إنه تم اليوم مناقشة أهم مخرجات مخطط منظومة إدارة المخلفات الصلبة لمحافظة كفرالشيخ والتي تعد إحدى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وتقدر كمية المخلفات الصلبة البلدية المتولدة عنها حوالي 2500 طن/ يوم.