أخبار مصر - د.هند بدارى

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم الأحد، المدرسة الدولية لشباب الفلكيين في دورتها الـ 40 والتي تنظمها الأكاديمية ممثلة في اللجنة الوطنية للعلوم الفلكية مع الاتحاد الدولى للفلكيين والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برعاية وزير التعليم العالى والبحث والعلمى.

وفي كلمته اوضح صقر، أن المدرسة الدولية لشباب الفلكيين تقام سنويًا بإحدى دول العالم تحت رعاية الاتحاد الدولي الفلكي وتتنافس الدول لإستضافة المدرسة الدولية لشباب الفلكيين لتعزيز دورها الدولي.

وذكر ان هذه المرة هي الثالثة التي تستضيف فيها مصر المدرسة الدولية لشباب الفلكيين، وكانت قد استضافتها في عامي 1981، و1994.

واضاف ان استضافة مصر للمدرسة الدولية للفلكيين الشباب تتزامن مع توجيهات الدولة لدعم تنفيذ مشروع تليسكوب بصري جديد في أعلى قمة بجبال سانت كاترين في سيناء ، بقطر مرآة يبلغ 6.5 متر وحوالي مليار جنيه تكلفة.

كما أنه يمثل مرحلة جديدة من الإنجازات في هذا المجال الحيوي.