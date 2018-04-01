تونس - رويترز

قررت الحكومة التونسية رفع أسعار البنزين والوقود بنحو ثلاثة بالمئة، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز.

وذكر بيان لوزارة الطاقة في تونس، أن سعر البنزين سيرتفع إلى 1.85 دينار “0.77 دولار” من 1.8 دينار، إعتباراً من اليوم/ الأحد.

كانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات في يناير، ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على صرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار لتونس، من قرض إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار.