أخبار مصر - د.هند بدارى

استقبل الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس اليوم الاحد العالم المصري الجليل الدكتور فاروق الباز بحضور الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم .

واصطحب الدكتور عبد الوهاب عزت العالم الكبير في جولة تفقدية بقصر الزعفران وقام بإهدائه اول نسخة من كتاب قصر الزعفران الذي يحكي قصة انشاء القصر واهم الاحداث التاريخية التي جرت بالقصر.

واعرب العالم الكبير عن سعادته البالغة واعجابه بالقصر.

تأتي هذه الزيارة ضمن فاعليات مؤتمر الجامعة السابع تحت عنوان “عالمية وانطلاق” حيث يتم منح الدكتوراه الفخرية للعالم المصري وذلك غدا بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة.