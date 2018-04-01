لندن - أ ش أ

أفاد المرصد السوري بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري وبين تنظيم داعش الإرهابي في منطقة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

وأضاف المرصد أن الاشتباكات اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 9 من الجيش السوري ليرتفع عدد القتلي إلى 182 خلال 20 يوما من المعارك بالإضافة إلى مقتل أكثر من 47 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي.

كان ناشطون سوريون قد أكدوا أن غارة شنها طيران لم تحدد هويته استهدف مسلحي تنظيم داعش في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.