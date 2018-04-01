القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم/ الأحد يبلغ 24 ألفا و600 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و500 ميجاوات أمس/ السبت، الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 16 ألفا و300 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء، قد فعلت عدداً من الخدمات لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو الهاتف المحمول.

ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم الوزارة خدمة العملاء “كول سنتر”؛ من خلال رقم الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.