أخبار مصر - د.هند بدارى

اكد العقيد أحمد أنور مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط إن الحملات المستمرة للادارة تمكنت من تحرير 96 قضية تموينية متنوعة خلال اسبوع حيث تم ضبط 71 كيلو من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومى وغير صالحة للاستهلاك الادمى وزيت تموينى مدعم وذلك بقرى مراكز الفتح وابنوب والبدارى ومدينة اسيوط.

واضاف انه تم تحرير مخالفات عدم الاعلان عن الاسعار وعدم حمل شهادة صحية وعدم نظافة ادوات العجن ووانتاج خبز بلدى ناقص الوزن و عدم تسليم بون صرف خبز وبيع بازيد من السعر وتجميع اسطوانات بوتاجاز .

وأشار مدير إدارة مباحث التموين إلى أنه تم مواجهة المتهمين بما اسفر عنه الضبط واقروا واعترفو بصحتها وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقرار رقم 102 لسنة 2011 والقانون رقم 163 لسنة 1985.