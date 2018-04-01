القاهرة - أ ش أ

أقام الجيش الثاني الميداني احتفالية لقضاة مصر الذي قاموا بإدارة والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية في محافظة شمال سيناء، وذلك تقديرا للجهد الذي بذلوه في الإشراف على العملية الانتخابية، وتم خلالها إهداء القضاة درع الجيش الثاني الميداني.

وقد ألقى المستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة الاستئناف خلال الاحتفالية – كلمة بالنيابة عن القضاة المشرفين على الانتخابات في مدينة العريش، أكد خلالها أهمية الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة والشرطة في إرساء دعائم الاستقرار في سيناء واقتلاع جذور الإرهاب ونشر الأمن والطمأنينة بين المواطنين .

وأكد أن قضاة مصر هم جنود في معركة الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب، ولطالما ضحوا بأرواحهم فداء لمصر.. مشيرا إلى أن القضاة تسابقوا على المجيء إلى شمال سيناء للإشراف على الانتخابات الرئاسية ، إيمانا منهم بأهمية هذا الواجب الوطني، وباعتبار أن سيناء جزء أصيل من أرض الوطن.