اخبار مصر - حمودة كامل

وجه الدكتور/ هشام عرفات وزير النقل باعداد برامج زمنية مضغوطة ومرتبطة بتوفير المصادر من معدات ومواد وعمالة وبما يضمن انهاء العمل بالمشروع قبل 31 ديسمبر 2018 مع المتابعة الميدانية المستمرة من قبل اطقم الاشراف واستشاري المشروع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع للوزير مع رئيس وقيادات هيئة الطرق والكباري وجميع الشركات المنفذة لمشروع ازدواج طريق أسيوط- سوهاج الصحراوي الشرقي الذي يدخل ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ في هذا المشروع الهام الذي يبلغ طوله 145 كم وتبلغ تكلفته الاجمالية 1.149 مليار جنيه ويشمل المشروع ازدواج الطريق ليكون 2 حارة بكل اتجاة.

وصرح الوزير أنه تم تقسيم العمل على عدد 4 شركات لسرعة الانجاز ( انشاء الطرق – الانشاء والرصف – حسن علام – اوراسكوم” حيث سيساهم الطريق في الحد من الحوادث المتكررة على الطريق وتنمية حركة انتقال الافراد والبضائع بين صعيد مصر ( اسيوط – سوهاج ) وساحل البحر الاحمر ( سفاجا – الغردقة ) .