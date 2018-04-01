الإسكندرية-أ ش أ

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع مفتشي الغرف التجارية بسوق الجملة من ضبط, سائقين بحوزتهما 40 طنا من الخضار والفاكهة خارج السوق بهدف التهرب من دفع الرسوم المستحقة.

تم إدخال السيارات بحمولتها داخل السوق، تمهيدا لبيعها إسهاما في توفيرها بالأسواق بالأسعار العادلة، وتم تحصيل الرسوم المستحقة عليها بمعرفة مفتشي الغرف التجارية بالسوق.

كما أسفرت الحملة التي اشترك فيها ضباط الإدارة مع مديرية الشئون الصحية خلال مرورهم علي محلات وتجار بيع الأسماك المدخنة عن ضبط، ثلاثة من أصحاب المحلات أثناء عرضهم للبيع 238 كجم من الأسماك المدخنة بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.