القاهرة - أ ش أ

تفقد المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية المهندس خالد صديق ومسئولو متابعة المشروعات بالصندوق، مشروعي المحروسة (1 و2) ومعا لتطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

و أكد صديق – خلال جولته التفقدية وفقا لما ورد في بيان وزارة الإسكان اليوم الأحد – على سرعة إنهاء الأعمال المتبقية بمشروع المحروسة وتشمل أعمال الطرق والتشجير والمناطق الخدمية; ليكون المشروع جاهزا للافتتاح ضمن الافتتاحات المقررة قريبا.

وأشار إلى أن مشروع (المحروسة 1و2) بمدينة النهضة حي السلام ثان في محافظة القاهرة يضم نحو 4 آلاف و900 وحدة سكنية وعددا من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية بالمشروع; لخدمة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأضاف أن مشروع (المحروسة 1) يتضمن إنشاء 128 عقارا نموذج 63 م2 منها 90 عقارا (أرضي + 5 أدوار متكررة), و24 عقارا (بدروم سكني + أرضي + 5 أدوار متكررة) و14 عقارا سكنيا تجاريا (بدروم محال + أرضي + 5 أدوار متكررة) وعقارا للمرأة المعيلة, حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات 3157 وحدة سكنية 63 م2 + 72 وحدة سكنية للمرأة المعيلة + 84 محلا + 39 مكتبا إداريا.

وتابع أن مشروع (المحروسة 2) يتضمن إنشاء 65 عقارا نموذج 63 م2 منها 55 عقارا (أرضي + 5 أدوار متكررة), 10 عقارات (بدروم + أرضي + 5 أدوار متكررة) وعقارا للمرأة المعيلة, حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات (1594 وحدة سكنية 63 م2 + 72 وحدة سكنية للمرأة المعيلة + 6 وحدات إدارية).

كما تفقد صديق ومرافقوه مشروع (معا لتطوير العشوائيات) والذي يسير طبقا للبرنامج الزمني, حيث وصل معدل الإنجاز إلى حوالي 52%, مشددا على ضرورة ضغط الأعمال بحيث يتم الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن.