القاهرة - أ ش أ

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإنتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ 26 قرية تباعاً بمحافظة المنوفية بنهاية يونيو 2018.

وأوضح الوزير – خلال إستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات صرف صحي القرى بالمنوفية – أن القرى هي (بروي، كفر الخضرة، أم خنان، بمم، سبك الضحاك، طنبدي، ابشيش، مسجد الخضر، العراقية، شنشور، دلهمو، القناطرين، رملة الأنجب، بجيرم، كفر العامرة، كفر العرب، تلوانة، العجايزة، كفر زين الدين، قويسنا البلد، كفر عليم، اشليم، كفر اشليم، كفر السلامية، جريس، كفر السادات).

وأضاف مدبولي، انه يجرى توصيل خدمات الصرف الصحي لـ 97 قرية بما نسبته 31%، من إجمالي قرى المحافظة البالغ عددها 315 قرية، بخلاف 88 قرية مخدومة بما نسبته 28%.

ونوه وزير الإسكان، إلى أنه بعد الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي للـ 26 قرية، سيصبح إجمالي القرى المخدومة بمحافظة المنوفية 114 قرية، بما نسبته حوالي 36% من إجمالي القرى.