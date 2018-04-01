باريس - أ ش أ

توصل الدكتور الفرنسي جريجوري توستي – المتخصص في علاج الآلام بواسطة جلسات التنويم المغناطيسي بجامعة باريس – إلى قفاز سحري يقوم بنفس العمل الذي يقوم به الطبيب المتخصص.

وقبل استخدام القفاز يأتي المريض إلى عيادة الطبيب كي يدربه على كيفية استخدامه بنفسة دون اللجوء إلى الطبيب ليخفف من الشعور بالآلام وليكرر تدريباته عدة مرات اليوم وهو في المنزل.

وتعتمد الطريقة على ارتداء القفاز في يد واحدة والجلوس أمام المرآة ويبدأ في تدليك مكان الألم بهدوء حتى يشعر بالتحسن ويعيد تكرار هذا التدريب عدة مرات في اليوم دون مساعده من الآخرين وهذا الاعتماد على النفس يجعله يشعر بالراحة