الاسكندرية -أ ش أ

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الاسكندرية من ضبط، مشرف بمخازن شركة للإطارات لقيامه بالاستيلاء على عدد كبير من الإطارات بلغت قيمتها 12 مليون جنيه، وتزوير المستندات والفواتير التي تثبت على خلاف الحقيقة بيعها لشركات وهمية.

وتلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من محامي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة للإطارات ضد مشرف بمخازن الشركة لقيامه باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على الإطارات لحسابه الخاص وبيعها لتجار التجزئة وتحصيل مبلغها لحسابه الخاص فضلا عن قيامه بتزوير الأوراق والفواتير التي تثبت على خلاف الحقيقة بيعها لشركات وهمية.

وتوصلت التحريات إلي صحة البلاغ، وقيام المتهم باختلاس كميات كبيرة من الإطارات المملوكة للشركة، وبيعها لتجار التجزئة والتحصل على قيمتها لنفسه، وبلغت قيمة المبالغ التي تحصل عليها 12 مليون جنيه.