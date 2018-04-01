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هي دولة تقع في وسط القارة الأفريقيّة. بحدها من جهتها الشماليّة الكاميرون، أمّا من جهتها الشرقيّة والجنوبيّة تقع دولة الغابون، في حين يقع خليج غينيا من الجهة الغربيّة، ويقع جزء من دولة غينيا الاستوائيّة على برّ القارة الأفريقيّة، أمّا الجزء الآخر فهو على شكل جزر تقع مقابل الشاطئ الكاميروني.

عاصمة غينيا الاستوائيّة مدينة مالايو، أمّا المدينة الأكبر فيها فهي مدينة باتا.

تقدّر مساحتها حوالي 28 ألف كيلو متراً مربّعاً تقريباً،.

تمّ تقسيمها إداريّاً إلى العديد من المحافظات، وقد وصل عددها إلى سبع محافظات وهي: محافظة أنوبون، ومحافظة بيوكو نورته، ومحافظة بيوكو سور، ومحافظة كيه – نتيم، ومحافظة ويل – نزاس، ومحافظة ليتورال، وأخيراً محافظة ويل – نزاس.

يمكن اعتبار أنّ مجموعة البيوكو، وأكثر هذه المجموعة من كلّ من الفيرناندينوس والبوبي، هي الأكثر والأوسع انتشاراً في غينيا الاستوائيّة. بعدها تأتي مجموعة الريو موني، وهم من لا يزيد عددهم على الألف نسمة تقريباً، وغالبيّة هؤلاء هم من الإسبان.

الديانة في هذه الدولة والتي هي الأوسع والأكثر انتشاراً بين الناس والسكّان هي الديانة المسيحيّة؛ حيث تقدّر نسبة من ينتسبون إليها حوالي 93 % تقريباً، يتوزّعون بين الطائفتين البروتستانتية والكاثوليكية، وعدد من المذاهب والطوائف الأخرى. هناك أيضاً تواجد لأتباع الدّيانات المحليّة؛ حيث يقدّر عددهم تقريباً بحوالي 5 %، بالإضافة إلى أنّ هناك تواجداً لكلٍّ من المسلمين والبهائيين.

تحتوي الأراضي الغينيّة على العديد من المعادن المختلفة، والّتي من أبرزها: التيتانيوم، والحديد، والذهب، والمنجنيز، واليورانيوم. أمّا بالنسبة لما يتعلّق بالبترول فهناك تطوّر كبير في هذا المجال، فقد أصبحت اليوم الصّادرات من هذا المجال تزيد على 90 % من إجمالي حجم الصادرات.

هناك ثلاث لغات رسميّة في هذه الدولة، وهي: البرتغال، وإسبانيا وفرنسا. بالإضافة إلى هذه اللغات هناك لغات محليّة تعترف هذه الدولة بها، ومن أبرز هذه اللغات: اللغة البوبيّة، ولغة أغبوية، واللغة الأنوبينيزيّة، وأخيراً اللغة البدجينيّة.

عملة غينيا الاستوائيّة هي الفرنك الوسط أفريقي

ونظام الحكم فيها هو الجمهوري. نالت استقلالها عن إسبانيا في عام 1968 من الميلاد .