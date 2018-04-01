باريس - أ ش أ

يستضيف وزير البيئة و التضامن الفرنسي نيكولا هولو في الفترة من 29 أبريل حتى 4 مايو 2019, الدورة السابعة للتنوع البيولوجي, والخدمات البيئة والتي تستهدف التصديق على أول تقيم دولي عن التنوع البيولوجي , وتعد الدورة بمثابة تحضير وإعداد للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في فرنسا في 2020.

وكشف الوزير عن أهمية المؤتمر خاصة بعد انقراض الحيوانات والنباتات وانجراف الأراضي , وبعد زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري, وتأثيره على هذا التنوع البيولوجي, وهي الظواهر التي حذرت اتفاقية باريس 2015 من خطورتها .

وكانت الدورة السادسة قد عقدت في كولومبيا, وحذرت – في توصياتها – من انقراض للكائنات الحية منذ انقراض الأول الديناصورات منذ 65 مليون سنة والانقراض السادس الذي تعرضت له الكائنات الحية منذ 500 مليون سنة.