ليفربول - أ ش أ

ذكرت صحيفة “أكسبريس” البريطانية اليوم الأحد أن لدى نادى ليفربول أنباء سعيدة, بشأن نجمه ونجم منتخب مصر محمد صلاح.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يبقى صلاح, مع فريق الريدز بقيادة المدرب يورجن كلوب لموسم آخر, حيث أنه ليس على أجندة عملاقي أسبانيا ريال مدريد وبرشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هدف برشلونة الأساسي في الميركاتو المقبل, سيكون هو الفرنسي أنطون جريزمان نجم هجوم أتلتيكو مدريد, والذي سيتكلف نحو 100 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن هناك رفضا في معسكر ريال مدريد, للتعاقد مع صلاح, حيث يضع النادي الملكي عينه على أهداف أخرى, مثل إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي, وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.