بنها - أ ش أ

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، عن وصول دفعة جديدة من كارت “فيزا” لبرنامج تكافل وكرامة والمقدمة للأسر الأكثر احتياجا وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وممن ليس لديهم دخل شهري ثابت وغير عاملين بالجهاز الحكومى للدولة ولا يمتلكون أى نشاط تجارى.

وقال المحافظ – فى بيان اليوم الأحد – إنه وجه مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسرعة تسليم الدفعة الجديدة وعددها 4197 كارت “فيزا” على الإدارات الاجتماعية بالمحافظة ليصبح إجمالي ما تم تسليمه حتى الآن 61 ألفا و522 كارت فيزا لمعاش تكافل وكرامة بالمحافظة.

وشدد اللواء عشماوي على ضرورة تسليم الكروت للمستحقين بكل دقة وتعريف المواطن بكيفية تشغيلها وذلك لراحة المواطنين وتيسيرا عليهم، منوها بأن برنامج تكافل وكرامة الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى بتوجيهات من القيادة السياسية يضمن حياة كريمة للأسر الأكثر فقرا وكبار السن ويستهدف ذوى الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشا ثابتا وفوق 65 عاما.