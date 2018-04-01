القاهرة - أ ش أ

وجهت الدكتوره غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المسئولين بصندوقي التأمين الاجتماعي، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لبدء صرف جميع المعاشات التأمينية لشهر أبريل اليوم/ الأحد، بالتنسيق مع البنوك والهيئة العامة للبريد.

وكانت الوزيره قد أوضحت ان المواعيد الدورية للصرف هي اليوم الأول من الشهر للمعاشات التي تصرف من منافذ صرف الصندوقين، وتبلغ عددها 2.650 مليون قائم بالصرف بقيمة شهرية 2.9 مليار جنيه، واليوم الخامس للمعاشات التي يتم صرفها من مكاتب هيئة البريد، وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.2 مليار جنيه، واليوم العاشر للمعاشات المحولة على حسابات جارية لدى البنوك، وعددها 1.46 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.2 مليار جنيه.

وأضافت والي، أنه نظراً لقرب عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم وتيسيراً على أصحاب المعاشات المستفيدين سيتم الصرف لجميع المعاشات التأمينية والتي تبلغ قيمتها 11.3 مليار جنيه لـ 7.6 مليون قائم بالصرف اعتباراً من اليوم.