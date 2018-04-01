موسكو- أ ش أ

أعلن الميجور جنرال يوري يفتوشينكو رئيس المركز الروسي للسلام والمصالحة في سوريا اليوم الأحد، تحرير أكثر من 30 رهينة في عملية واسعة النطاق في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن يفتوشينكو، قوله “تم إطلاق سراح 34 رهينة لدى جماعات مسلحة غير قانونية خلال عملية على نطاق واسع لم يسبق لها مثيل”.

وأضاف المسؤول الروسي أن ممرا إنسانيا لسكان دوما مع نقطة تفتيش بالقرب من بلدة الوافدين يواصل عمله.

وقال “لقد تم نشر جميع التسهيلات اللازمة لمساعدتهم هناك. واليوم، غادر حوالي 128 مدنيا عبر هذا الممر”.

وبشكل عام، لعب مركز المصالحة الروسي دورا حاسما في إجلاء 153 ألفا و 140 مدنيا من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية في المنطقة.