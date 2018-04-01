القاهرة - أخبار مصر

أعلن وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، أنه جار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ97 قرية بما نسبته 31%، من إجمالي قرى محافظة المنوفية البالغ عددها 315 قرية، بخلاف 88 قرية مخدومة بما نسبته 28%.

وأوضح الوزير، خلال اجتماعه بمسئولي قطاع مياه الشرب والصرف بمحافظة المنوفية، أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ26 قرية تباعًا بنهاية يونيو 2018، وهي: (بروي، كفر الخضرة، أم خنان، بمم، سبك الضحاك، طنبدي، ابشيش، مسجد الخضر، العراقية، شنشور، دلهمو، القناطرين، رملة الأنجب، بجيرم، كفر العامرة، كفر العرب، تلوانة، العجايزة، كفر زين الدين، قويسنا البلد، كفر عليم، اشليم، كفر اشليم، كفر السلامية، جريس، كفر السادات).

وأضاف وزير الإسكان، في بيان له، أنه بعد الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ26 قرية سيصبح إجمالي القرى المخدومة بمحافظة المنوفية 114 قرية بما نسبته حوالي 36% من إجمالي القرى.