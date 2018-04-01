تورينو - أ ش أ

وصف جانلويجي بوفون، حارس وقائد يوفنتوس، فريق ريال مدريد الأسباني، منافسه في ربع نهائي دوري الأبطال، بـ “الفريق العريق والتاريخي”، والمرشح الأوفر حظاً للمرور لنصف نهائي التشامبيونز ليج.

وأكد الحارس العملاق، صعوبة مواجهة الريال، وأضاف صاحب الـ 40 عاماً أنها مباراة للمتعة أمام فريق عريق.

وشدد بوفون على ضرورة اتحاد الجميع من أجل دعم الفريق، وذلك بعد إطلاق الجماهير لصافرات الاستهجان ضد عدد من لاعبي “البيانكونيري”، خلال مباراة ميلان الليلة الماضية، والتي انتهت بفوز السيدة العجوز 1/3.