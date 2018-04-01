القاهرة- أخبار مصر

يعقد سامح شكري وزيـر الخارجية اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الذي يزور القاهرة حاليا، وتتناول العلاقات المصرية الأردنية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

كما تتناول المباحثات – التي تعقد بمقر وزارة الخارجية – القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ومن بينها ما يتعلق بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويعقد الوزيران سامح شكري وأيمن الصفدي مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات المشتركة.