أخبار مصر - إيهاب الشريف

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأحد، البيان رقم 17 بشأن نتائج العملية الشاملة لمجابهة الارهاب “سيناء 2018”.

وتضمن البيان نتائج العمليات، والتى استطاعت القوات تحقيقها خلال الأيام الماضية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على كافة المحاور الاستراتيجية، حيث أسفرت العمليات عن النتائج التالية:

– قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير عدد من الأهداف والتجمعات للعناصر التكفيرية، تم رصدها بواسطة معلومات استخباراتية مؤكدة.

– رصد واستهداف بؤرة ارهابية خطرة شمال سيناء، اسفرت عن القضاء على احد العناصر التكفيرية.

– تنفيذ عملية نوعية بنطاق الجيش الثالث الميداني اسفرت عن القضاء على 6 افراد تكفريين بحوزنهم بنادق.

– ضبط 19 قطعة سلاح انواع وبندقبة قناصة وانواع من الذخائر.

– تدمير 993 ملجأ ووكرا ومخزنا.

– تدمير والتحفظ على 19 عربة انواع للعناصر الارهابية.

– ضبط وتدمير 64 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال اعمال التمشيط.

– القبض على 513 فردا من العناصر الاجرامية ومشتبه بهم.

– القوات البحرية تستمر في مهامها في تأمين المسرح البحري من رفح حتى العريش.

– تنظيم الدوريات المشتركة، حيث تم تنظيم أكثر من 600 كمين ودورية أمنية.

– إحباط محاولة تسلل 169 عنصرا من جنسيات مختلفة عبر الحدود.

– استشهاد ضابط وجندى وإصابة ضابط صف وجندى.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت فى 9 فبراير 2018، انطلاق العملية الشاملة سيناء 2018.