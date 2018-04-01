نشرة الصباح من أخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
أهم الأخبار:
– الصحة تنفي وفاة طفلة بالالتهاب السحائي بالزمالك
– مكرم: هناك مشروع حقيقي قدمه الرئيس عبر رؤية 2030
– “مطار القاهرة” يرحل مواطنين سودانيين وإثيوبيين
– وفاة عميد “تربية طفولة” بني سويف في حادث مروري
– “الوطنية للانتخابات” تتقدم بمذكرة ضد المصري اليوم ونيويورك تايمز
– واشنطن تمنع صدور بيان مجلس الأمن بشأن العنف في غزة
– روسيا: الحياة الطبيعية ستعود قريبا للغوطة
– الناتو يطالب روسيا الأمتثال للقانون الدولي لاستئناف التعاون
– وزير الدفاع التركي يحذر من “اجتياح” فرنسي لشمال سوريا
– الدبلوماسيون الروس المطرودون يبدأون بمغادرة واشنطن
– ترامب يشن هجوما جديدا على “أمازون” بسبب الضرائب
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