القاهرة - أخبار مصر

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– الصحة تنفي وفاة طفلة بالالتهاب السحائي بالزمالك

– مكرم: هناك مشروع حقيقي قدمه الرئيس عبر رؤية 2030

– “مطار القاهرة” يرحل مواطنين سودانيين وإثيوبيين

– وفاة عميد “تربية طفولة” بني سويف في حادث مروري

– “الوطنية للانتخابات” تتقدم بمذكرة ضد المصري اليوم ونيويورك تايمز

– واشنطن تمنع صدور بيان مجلس الأمن بشأن العنف في غزة

– روسيا: الحياة الطبيعية ستعود قريبا للغوطة

– الناتو يطالب روسيا الأمتثال للقانون الدولي لاستئناف التعاون

– وزير الدفاع التركي يحذر من “اجتياح” فرنسي لشمال سوريا

– الدبلوماسيون الروس المطرودون يبدأون بمغادرة واشنطن

– ترامب يشن هجوما جديدا على “أمازون” بسبب الضرائب