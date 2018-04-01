أخبار مصر - الاحد 1 ابريل 2018

– إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية
– «الهيئة الوطنية» تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية.. غداً

 

الاهرام

 

– صبحى: أبطال «سيناء 2018» امتداد لجيل أكتوبر

– إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية

– لجنة شكاوى «الأعلى للإعلام» تنتهى من تقرير مخالفات « المصرى اليوم»

– الفريق مميش يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

– «اتصالات النواب» تناقش « حماية البيانات».. والسعيد: القانون شامل وتم وضعه ليستمر أكثر من 28 عاما

– بروتوكول بين الثروة السمكية و «الكراكات» المصرية لتطهير البحيرات الشمالية

– صلاح وفتحى والحضرى وشيكا ضمن الأفضل على مستوى العالم

– خالد حنفى يشارك فى المنتدى العربى البرازيلى لتعزيز العلاقات التجارية

– استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها

– أبوشقة: سأسعى إلى «لـم الشمل».. وسندفع بمرشح للرئاسة فى 2022

 

الاخبار

– بأمر القضاء الإدارى: إضافة 80? من آخر 5 علاوات للمعاشات

– «الهيئة الوطنية» تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية.. غداً

– «القوي العاملة» تدعو العاملين بالأردن لتقنين أوضاعهم

– الأقباط يحتفلون بأحد السعف

– وزير النقل: «الجسر العربي» حققت ٣٫٤ مليون دولار أرباحا

– رفع درجة الاستعداد بجميع الخدمات لأستقبال شم النسيم