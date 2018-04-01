أخبار مصر - الاحد 1 ابريل 2018

– السعودية: لا صحة لزيارة ولي العهد إلى العراق

– إدانات دولية للمجزرة «الإسرائيلية» في «يوم الأرض»

الاتحاد

– حريق يلتهم مخازن «الأغذية العالمي» بالحديدة

– السعودية: لا صحة لزيارة ولي العهد إلى العراق

– الأمم المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف بيونج يانج

– نزوح سكان 115 قرية هرباً من القصف التركي والإيراني

– قمة تركية روسية إيرانية الأربعاء حول سوريا

– المعارضة: تزايد معدلات الجريمة وعشرات القضايا العالقة في قطر

الخليج

– عمال استادات مونديال قطر يستردون خمسة ملايين دولار

– حريق هائل يلتهم مخازن إغاثية في الحديدة

– سقوط طائرة تجسس «إسرائيلية» في جنوب لبنان

– إدانات دولية للمجزرة «الإسرائيلية» في «يوم الأرض»

– تعزيزات بآلاف الجنود من التحالف تصل اليمن

– «الدفاع الجوي» السعودي تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً باتجاه نجران

– المبعوث الأممي يغادر صنعاء دون تحديد موعد لاستئناف المفاوضات

– بلاغ لمنع سعد الدين إبراهيم من مغادرة مصر

– يمنيون: صواريخ الحوثي لن تهز عزيمة «التحالف»

– البشير: دارفور آمنة وسنؤسس بنكاً للإعمار بمليار دولار

– البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال في فلسطين

– شرطة لحج تضبط ثمانية صواريخ كاتيوشا