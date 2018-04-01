أخبار مصر - سماء المنياوي

نفت وزارة الصحة والسكان ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، عن وفاة طفلة بمدرسة بورسعيد بمنطقة الزمالك، بمرض معدى في مستشفى حميات امبابة ، مشيرة أن هذا الخبر غير دقيق.

وأكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، ان الطفلة المذكورة ٨ سنوات قدمت الى مستشفى حميات امبابة، مساء الخميس الموافق ٢٩ مارس محوله من احدى المستشفيات الخاصة فى حالة متأخرة و تعانى من ارتفاع بدرجة الحرارة و وتشنجات واضطراب بدرجة الوعي و تم حجزها بقسم العناية المركزة بالمستشفى كما تم توقيع الكشف الطبي عليها و اجراء الفحوصات المطلوبة وتبين ارتفاع كرات الدم البيضاء ٢٧ الف بينما المعدل الطبيعى يتراوح ما بين ٤ آلاف الى ١٠ آلاف ، وتم تشخيص الحالة من قبل اخصائى العناية المركزة “تسمم دموى غير معدى” وقدمت لها الرعاية الطبية الى ان توفت يوم الجمعة الموافق ٣٠ مارس بقسم العناية اثر هبوط حاد فى الدورة الدموية و التنفسية .

وفي سياق متصل شكل الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، لجنة مكونة من فريق الطب الوقائي برئاسة الدكتور علاء عيد رئيس القطاع، للمرور على المدرسة، صباح السبت، ومراجعةالتهوية الجيدة بالفصول والنظافة العامة، بالاضافة الى سحب عينات من مياه المدرسة والاطمئنان على الطلاب بالمدرسة ومراجعة ترددات الغياب، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

و تهيب وزارة الصحة والسكان بالسادة أولياء الأمور تحري الدقة فيما يتم تداوله او تردده على صفحات التواصل الاجتماعي، لعدم اثارة البلبلة والفزع لدى المواطنين، والعودة الى الوزارة والمختصين في هذا الشأن.