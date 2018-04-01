القاهرة - أ ش أ

أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن السنوات الأربع القادمة ستشهد انجازات في جميع المجالات , كما ستشهد استكمال المشروعات الكبرى التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأربع سنوات الماضية.

واضاف مكرم – في حوار مع برنامج “مصر النهاردة” المذاع على قناة مصر الأولي مساء السبت – إن هناك فهما ووعيا حقيقيا لدى المواطن بإنجازات الرئيس السيسي خلال الفترة الراهنة , مؤكدا أن مصر اختلفت اختلافا جذريا عبر وجود دولة ورؤية وهناك مشروع حقيقي قدمه الرئيس السيسي عبر رؤية 2030 , وأكد على ضرورة الاهتمام خلال المرحلة المقبلة بالتعليم والصحة , مشيدا بالتطور الذي حدث إلي حد كبير في قطاع الصحة.

وأشار الى أن وسائل الإعلام المصرية التزمت بمعايير المهنية والدقة في متابعة الانتخابات الرئاسية , فلم تخرق أي تعليمات أو قرارات وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تغطية الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن المشهد الانتخابي أكد أنه لم يكن هناك أي حشد من قبل الحكومة , ولكنه مشهد فرض نفسه على الجميع , مؤكدا أنه من الصعب أن تحشد الدولة 25 مليون من أجل التصويت.

ورفض مكرم أن يكون هناك تعارض بين الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاث , مشيدا بدورها الذي قامت به خلال المرحلة الراهنة.