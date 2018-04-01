بني سويف - محمد خلف أمين

توفي مساء السبت الدكتور أشرف محمود مرسي عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف , متأثرا بإصاباته إثر تعرضه لحادث أليم بالقاهرة الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يشيع الجثمان اليوم الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد عمر بن عبد العزيز بوسط مدينة بني سويف , بحضور رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكبار الكتاب والإعلاميين والصحفيين.

وكان الدكتور أشرف مرسي عميد كلية التربية للطفولة المبكرة قد تعرض لحادث أثناء عبوره أحد الطرق داخل القاهرة.