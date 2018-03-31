القاهرة - أ ش أ

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي بعد غد الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الممتاز.

ويغيب عن قائمة الزمالك، نانا بوكو وكاسونجو كابونجو وأحمد رفعت وحمدي النقاز بسبب الإصابة، بالإضافة إلى محمود دونجا ومحمد إبراهيم ومحمد مجدي ومحمد أشرف روقة ويوسف أوباما لأسباب فنية.

وضمت قائمة الزمالك، أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم “جنش” في حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومعروف يوسف وإسلام جمال في الدفاع، وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد توفيق وعماد فتحي ومحمد الشامي ومحمد عنتر وعبد الله جمعة وأيمن حفني وأحمد مدبولي في خط الوسط، وباسم مرسي في الهجوم.