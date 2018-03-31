القاهرة - أ ش أ

تقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، بمذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد صحيفتي “المصري اليوم”، و”نيويوك تايمز” الأمريكية ، تضمنت قيام الصحيفتين بنشر أخبار وبيانات كاذبة وتقارير إخبارية غير صحيحة بهدف الإساءة إلى الانتخابات الرئاسية والهيئة المشرفة على إدارتها والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية برمتها.

وتضمنت المذكرة ما نشرته الصحيفتان ، مطالبة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتفق مع صحيح حكم القانون والقواعد المهنية في شأن العمل الصحفي والإعلامي.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن ما نشرته الصحيفتان من وجود مخالفات وحشد للناخبين من قبل مؤسسات الدولة للتصويت في الانتخابات ينطوي على أخبار وبيانات كاذبة ومختلقة من شأنها التشكيك في العملية الانتخابية دون سند أو دليل ، فضلا عن كونه يخالف الحقيقة والواقع.