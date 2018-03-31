وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتكريم المجندين المشاركين فى العملية سيناء 2018 2018/03/31 - 23:20 وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتكريم المجندين المشاركين فى العملية سيناء 20182018-03-31T23:20:49+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة إسماعيل يترأس إجتماع اللجنة العليا لمياه النيل 31-3-2018 البعثة الدولية لرابطة المعونة : الهيئة الوطنية أدارت الإنتخابات بكفاءة و مهنية و حياد 31-3-2018 الهيئة الوطنية للإنتخابات : إعلان النتيجة العامة للإنتخابات الرئاسية بعد غد وزيرة الإستثمار : موافقة مجلس الوزراء على إقامة منطقة تجارة حرة بنويبع يدعم التنمية 31-3-2018 فودة : إقامة منطقة حرة بنويبع سيوفر 14 الف فرصة عمل للشباب مباشرة 31-3-2018 مجلس الوزراء يوافق على إقامة منطقة حرة فى مدينة نوبيع 31-3-2018
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