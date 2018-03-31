نواكشوط - أ ش أ

فاز المنتخب الموريتاني للشباب مساء اليوم السبت في نواكشوط علي نظيره المغربي بهدفين دون مقابل ضمن تصفيات الدور التمهيدي لكأس أمم أفريقيا للشباب.

وأظهر المنتخب الموريتاني قدرات تكتيكية كبيرة وفرض سيطرته على اللقاء وسجل الهداف الحسن تكدي الهدف الأول في الدقيقة الخامسة عشرة من اللقاء ، في حين جاء الهدف الثاني من توقيع الشيخ سيدي كمرا في الدقيقة الثلاثين.

ويلتقي المنتخبان بعد ثلاثة أسابيع في المملكة المغربية ضمن لقاء العودة ، ومن المنتظر أن يواجه المتأهل منتخب غينيا قبل أن يدخل في دور المجموعات.