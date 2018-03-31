البعثة الدولية لرابطة المعونة : الهيئة الوطنية أدارت الإنتخابات بكفاءة و مهنية و حياد 31-3-2018 2018/03/31 - 23:02 البعثة الدولية لرابطة المعونة : الهيئة الوطنية أدارت الإنتخابات بكفاءة و مهنية و حياد 31-3-20182018-03-31T23:02:55+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة الهيئة الوطنية للإنتخابات : إعلان النتيجة العامة للإنتخابات الرئاسية بعد غد وزيرة الإستثمار : موافقة مجلس الوزراء على إقامة منطقة تجارة حرة بنويبع يدعم التنمية 31-3-2018 فودة : إقامة منطقة حرة بنويبع سيوفر 14 الف فرصة عمل للشباب مباشرة 31-3-2018 مجلس الوزراء يوافق على إقامة منطقة حرة فى مدينة نوبيع 31-3-2018 وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد عفيفي سعيد بشبرا خلفون بالمنوفية 30-3-2018 وزارة الداخلية تقيم إحتفالية لأمهات و زوجات شهداء الشرطة من الأفراد و المجندين 30-3-2018
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