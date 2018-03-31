القاهرة - أ ش أ

أعلن النادي الأهلي ، مساء اليوم السبت ، عن طرح مزايدتين عامتين للعام المالي 2017-2018، بنظام المظروفين الفني والمالي، لتسويق حقوق رعاية النادي الأهلي، وتسويق حقوق البث.

وتتعلق المزايدة الأولى، والتي جاءت تحت رقم 19، بطرح تسويق حقوق رعاية النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم رياضية، تبدأ من الموسم 2018-2019 وتنتهي بنهاية الموسم 2020-2021، وتحدد لها مبلغ عشرة ملايين جنيه كتأمين ابتدائي، بينما تم رصد مبلغ خمسمائة ألف جنيه قيمة كراسة الشروط، وتنعقد جلسة الاستفسارات الفنية لهذه المزايدة يوم 7 أبريل المقبل، على أن تكون جلسة فتح المظاريف الفنية يوم 14 من الشهر ذاته.

وحملت المزايدة الثانية رقم 20، وتم تخصيصها لطرح تسويق حقوق البث لمباريات الفريق الأول لكرة القدم بالدوري الممتاز لمدة ثلاثة مواسم رياضية، تبدأ من الموسم 2018-2019 وتنتهي بنهاية الموسم 2020-2021، وتحدد لها مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه كتأمين ابتدائي، ومبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه قيمة كراسة الشروط، بينما تنعقد جلسة الاستفسارات الفنية لهذه المزايدة يوم 7 أبريل المقبل، على أن تكون جلسة فتح المظاريف الفنية، بعدها بسبعة أيام.