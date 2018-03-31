نيودلهي - أ ش أ

أكد المخرج الانجليزي كريستوفر نولان عشقه لاستخدام الكاميرا العادية 35 و70 مللي في تصوير الأعمال السينمائية بدلا من الكاميرا الرقمية “ديجيتال” التي لا يحبذها.

وذكر موقع “ذا إنديان اكسبريس” أن نولان في زيارة إلي مدينة مومباي الهندية ، حيث يشارك في حدث فني لإلقاء الضوء على أهمية تصوير الأعمال السينمائية عن طريق استخدام تقنية “السليوليد” والتي يمكن أن يستعين بها صناع الأفلام جنبا إلي جنب التصوير الرقمي.

وشدد المخرج الانجليزي على أن صناعة الأفلام هو حلم كل مخرج ، لذلك فعلى المخرجين الدفاع عن التقنية التي يرغبون في تقديم أعمالهم السينمائية بها ، فالسينما تناقش كل ما له علاقة بالأحلام (علي حد قوله).

وفي نفس السياق ، نشر النجم الهندي شاروخان صورة له مع نولان على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ، مبديا حرصه على حضور الحدث الفني الذي يشارك فيه المخرج المعروف.

يذكر أن المخرج الانجليزي كريستوفر نولان صنع العديد من الأفلام الناجحة منها “فارس الظلام” و”إنسيبشن” و”بين النجوم”.