انقرة - أ ف ب

حذر وزير الدفاع التركي السبت من “اجتياح” فرنسي لشمال سوريا بعدما اكد ممثلون للمقاتلين الاكراد خلال استقبالهم في باريس ان فرنسا ستعزز انتشارها العسكري في المنطقة.

وصرح الوزير نور الدين جانيكلي لوسائل الاعلام في شمال شرق البلاد “اذا اتخذت فرنسا اجراء على غرار انتشار عسكري في شمال سوريا، فسيكون ذلك تدبيرا غير شرعي ينافي القانون الدولي”، واضاف “سيكون ذلك اجتياحا”.

واكد الاليزيه الجمعة ان فرنسا ليست في صدد تنفيذ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا خارج اطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية، وتنتشر قوات فرنسية خاصة في سوريا.

وجاء موقف الرئاسة الفرنسية غداة تصريحات لمسؤولين اكراد اكدوا بعد استقبالهم في الاليزيه ان باريس سترسل “قوات جديدة” الى منطقة منبج في شمال سوريا التي يسيطر عليها المقاتلون الاكراد الذين تعهدت انقرة طردهم منها.

وتعتبر تركيا ان مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية “ارهابيون” رغم تحالفهم مع الولايات المتحدة ضد الجهاديين في سوريا.

واستعادت انقرة منطقة عفرين في 18 اذار/مارس ووعدت بمواصلة هجومها في اتجاه شرق سوريا.

وخلال اجتماعه مع المسؤولين الاكراد، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى حوار بين انقرة و”قوات سوريا الديموقراطية” التي تشكل وحدات حماية الشعب مكونها الاساسي “بمساعدة فرنسا والمجتمع الدولي” وفق الاليزيه.