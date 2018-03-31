القاهرة - أ ش أ

هنأ رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، المستشار بهاء الدين أبو شقة لفوزه برئاسة حزب الوفد في الانتخابات التي أجريت أمس وسط أجواء من الديمقراطية.

وقال عبد العال – في بيان صحفي اليوم السبت – إن فوز بهاء أبو شقة برئاسة الوفد، قوة كبيرة للمجتمع المصري وإثراء للحياة السياسية ويعد تأكيدا لقوة العملية الديمقراطية في الأحزاب.

وأضاف أن “بيت الأمة” يعد أحد أعمدة الحياة السياسية، فهو الحزب العريق الذي طالما أثرى الحياة الحزبية والسياسية في مصر، ونعول عليه الكثير في استعادة هذه الحياة حيويتها وفعاليتها من جديد في هذه المرحلة التاريخية المفصلية التي تمر بها الدولة المصرية.