نظمت وزارة الآثار الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت احتفالية لذوي الإعاقة تحت شعار “لمسة وفاء” بقاعة احتفالات متحف الفنون الجميلة بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، التابعة لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، و ذلك بحضور الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و مجموعة من قيادات الوزارة.

من جهتها قالت رشا كمال، مدير إدارة التنمية الثقافية بوزارة الآثار، إن الاحتفالية جاءت في إطار الاحتفال بعام ” الأشخاص ذوي الإعاقة”، والذي دشنته الدولة مطلع العام الجاري، حيث يقام الحفل تحت إشراف كل من المكتب الفني لوزير الآثار وإدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، وإعداد تهاني زكريا نوح، مسؤول الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الآثار.

وأضافت أنه على هامش الحفل أقيم معرض لإبداعات الفنانين التشكيليين من ذوي الإعاقة، بقاعة معارض متحف الفنون الجميلة.