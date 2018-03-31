القاهرة - أ ش أ

أكد محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شكلت لجنة بمشاركة جميع قطاعات الوزارة، للاحتفال باليوم العالمي للتراث، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” يوم 18 أبريل من كل عام.

وأشار أبو سعدة – في تصريحات اليوم السبت – إلى أن القرار أناط باللجنة مسئولية وضع رؤية عامة للأنشطة والفعاليات الثقافية التي ستقام خلال هذا اليوم في جميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق والتعاون مع المحافظات والجامعات ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أبو سعدة أنه سيتم على هامش الاحتفالات بيوم التراث العالمي، افتتاح شارع “الشريفين” بمنطقة وسط البلد، ليكون مخصصا للفنانين التشكيليين والموسيقيين، حيث يأتي هذا المشروع بالتعاون مع اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، لافتا إلى أن الجهاز بصدد إقامة معرض صور فوتوغرافية عن مصر في أواخر القرن التاسع عشر بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.