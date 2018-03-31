السويس - أ ش أ

طالب محافظ السويس اللواء أحمد حامد بضرورة الإسراع في إصلاح وصيانة خط الغاز الطبيعي بأحد مواقع الإنشاءات بمنطقة الجلالة بالعين السخنة الذي شب به حريق صباح اليوم السبت إثر اصطدام سيارة لودر بالخط.

وشدد المحافظ – خلال تفقده موقع الحادث – على ضرورة تذليل أي عقبات لإصلاح وصيانة الخط لإعادة تدفق الغاز الطبيعي بداخله ، حيث يقوم الخط على توصيل الغاز بين محافظات السويس والبحر الأحمر والقاهرة ، مطالبا بتوفير الرعاية للمصابين جراء الحادث.

وأكد أن الحريق الذي شهده خط الغاز الطبيعي لن يؤثر على تدفق الغاز ، حيث سيتم الاعتماد على خطوط بديلة لحين الانتهاء من الإصلاح ، مشيدا بالتعاون الجاد بين قوات الحماية المدنية وفرق إطفاء الجيش والشركات العاملة بمحافظة السويس وتدخلهم السريع للسيطرة على الحريق.