الأقصر - أ ش أ

اعلن السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر, انطلاق حملة المسح الطبي الشامل لمرضي الضغط والسكر والسمنة غدا/الأحد/.

وأوضح عبد الجواد, أنه في إطار سعى وزارة الصحة للقضاء على أمراض الضغط والسكر والسمنة وغيرها من الأمراض المزمنة تم تنظيم الحملة القومية للمسح الطبي الشامل لهذه الأمراض تزامنا مع حملة المسح الطبي لفيروس (سي).

وأشار وكيل وزارة الصحة بالأقصر, إلى أن الحملة ستنطلق بإجراء الكشف والتحاليل مجانا بالوحدات الصحية بقرى أبو طربوش بمركز ومدينة الزينية, وقرية المحاميد بمركز ومدينة أرمنت, وقرية حاجر الضبعية بمركز ومدينة القرنة, ومنطقة العوامية بمركز ومدينة الأقصر.