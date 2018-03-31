غزة - أ ش أ

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن عدد المصابين خلال المواجهات التي اندلعت، اليوم السبت، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، ارتفع إلى 35 مصابا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن 5 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال شرق جباليا، و14 شرق غزة، و8 شرق البريج، و6 شرق رفح، و2 شرق خان يونس، جرى نقلهم إلى مستشفيات القطاع، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

من جانبها، قالت سهير زقوت المتحدثة باسم الصليب الأحمر في قطاع غزة “إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما زالت تتابع الأوضاع في قطاع غزة وتتواصل مع مقدمي الرعاية الطبية للجرحى، مشيرة إلى أنه وبعد استجابة الأمس بدعم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بمستلزمات طبية وجراحية عاجلة، استجابت اللجنة الدولية اليوم بتوريد أجهزة مساعدة على المشي.

وأوضحت زقوت في تصريح لها مساء اليوم أن من بين المعدات 25 كرسيا متحركا و160 عصا مساعدة على المشي (عكاز) للكبار و20 للأطفال و55 من المشايات (ووكر).