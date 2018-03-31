العريش - أ ش أ

أعلن محافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفتاح حرحور، اليوم السبت، أن هناك انفراجة كبيرة في توفير السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الأنواع.

واكد حرحور في لقائه مع رؤساء الشعب في الغرفة التجارية وعدد من التجار وبحضور الدكتور حسام رفاعي ، رحمى بكير عضوي مجلس النواب عن العريش .. أنه يتم التنسيق لإدخال السلع وتوزيعها على تجار الجملة والقطاعي والموزعين لتوصيلها الى المواطن المستهدف وهو المستهلك وبسعر مناسب .. مشيرا الى أنه سبق الاتفاق على قيام تجار الجملة بتوزيع السلع على تجار التجزئة الغير مستغلين .. الا أنه تلاحظ استغلال بعض التجار ورفع الأسعار والمغالاة على المواطنين، وعدم تحقيق الهدف المطلوب بتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع وبالسعر المناسب.

وأكد المحافظ مجددا على اقرار كبار التجار والموزعين بالزام تجار التجزئة بالأسعار المحددة وتوصيل السلع الى مستحقيها وفقا لأسعار السوق وتحقيق هامش ربح مناسب.