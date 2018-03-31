بروكسل-أ ف ب

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني السبت الى تحقيق مستقل حول استخدام القوات الاسرائيلية لذخائر حية في مواجهات أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل.

وذكرت موغيريني في بيان “الاتحاد الاوروبي يأسف لسقوط قتلى، وافكارنا مع أسر الضحايا” وذلك غداة المواجهات التي أوقعت مئات الجرحى.

وتابعت موغيريني “يجب ان يخضع استخدام ذخائر حية لتحقيق مستقل وشفاف”، مشيرة الى ان “حرية التعبير والتجمع حق اساسي لا بد من احترامه”.

وتوجه عشرات الاف الفلسطينيين وخصوصا من النساء والاطفال الجمعة على طول الحدود بين قطاع غزة واسرائيل في اطار “مسيرة العودة الكبرى”.

ومن المفترض ان يستمر هذا التحرك ستة اسابيع للمطالبة “بحق عودة” اللاجئين الفلسطينيين والتنديد بالحصار الصارم على القطاع.