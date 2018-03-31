لندن - أ ش أ

تمكن نجم المنتخب المصري محمد صلاح من معادلة رقم الإيفواري ديدييه دروجبا بعدما سجل صلاح هدف ليفربول الثاني في مرمى كريستال بالاس في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويعتلي “صلاح” صدارة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 29 هدفا, ويعادل مع “دروجبا” الذي سجل نفس عدد الأهداف موسم 2009-2010 في 32 مباراة لعبها مع البلوز بالدوري الإنجليزي.

ويعد “دروجبا” أفضل لاعب أفريقي سجل في موسم واحد بالـ”بريميرليج”, ويعادل معه محمد صلاح ليصبح أفضل لاعب أفريقي في التاريخ يسجل أهدافا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

فى سياق متصل، رفع صلاح رصيده إلى 37 هدفا في موسم واحد مع ليفربول, معادلا رقم الأسطورة الإنجليزي روجر هانت الذي سجل نفس عدد الأهداف في موسم (1964-65)..وبات صلاح ثاني الهدافين في تاريخ ليفربول في موسم واحد – بعد الأسطورة أيان راش – الذي سجل 47 هدفا موسم (1983-84), و40 هدفا في موسم (1986-87).