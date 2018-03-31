مانشستر - أ ش أ

فاز نادي مانشستر يونايتد على ضيفه سوانزي سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب “أولد ترافورد” ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز هدفي اللقاء المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 5 والدولي التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة 20, ليستعيد “اليونايتد” وصافة جدول ترتيب فرق “البريميرليج” برصيد 68 نقطة ويتجمد رصيد سوانزي عند النقطة 31 في المركز الخامس عشر.

وفي باقي مباريات الجولة التي أقيمت في نفس التوقيت, فاز وست هام يونايتد على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة وليستر سيتي على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون بهدفين نظيفين.. بينما سقط وست بروميتش ألبيون أمام بيرنلي بنتيجة (1-2), وتمكن نيوكاسل يونايتد من الفوز على هادرسفيلد تاون بهدف نظيف.. كما تعادل واتفورد مع بورنموث بهدفين لكل فريق.