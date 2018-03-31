عمان - أ ش أ

نعى المجلس الوطني الفلسطيني شهداء يوم الأرض الذين خرجوا إحياء للذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض, ورفضا للاحتلال وتمسكا بحقوقهم.

وذكر المجلس – في بيان صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم السبت – إن المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة تؤكد من جديد الحاجة الماسة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش وجرائم الاحتلال.

وطالب المجلس الأمم المتحدة ودول العالم الحرة والبرلمانات في العالم تحمل مسئولياتها لوقف العدوان الهمجي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي يسعى لحريته, والتصدي للجرائم الإسرائيلية التي ترقى لجرائم الحرب ومحاسبة مرتكبيها.

وشدد المجلس على أن الشعب الفلسطيني البطل لن ترهبه سياسة القتل الوحشي ومن حقه مقاومة الاحتلال والتخلص منه ونيل حقوقه كافة في العودة والحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وحيا المجلس صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية, وفي مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية, والدفاع عن حقوقه في أرضه ومقدساته, مترحما على شهدائه ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.