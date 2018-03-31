عدن-أ ف ب

التهم حريق السبت كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية في اليمن اثر اندلاعه في مخازن تابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مدينة الحديدة الساحلية، بحسب ما أعلنت السلطات.

والحديدة هي اكبر ميناء في اليمن وشريان للبلد العربي الفقير الذي يعتمد على المساعدات لسد جوع سكانه الذين باتوا على حافة المجاعة، على ما تقول الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة “سبأ” التابعة للمتمردين الحوثيين وقوع حريق “هائل” اتى على كميات كبيرة من المساعدات، بدون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وحمل المسؤول عبد الراغب فاتح الحوثيين بشكل ضمني المسؤولية عن الحريق قائلا “ينبغي معاقبة المجرمين المتسببين في الحريق”، على ما نقلت عنه وكالة سبأ الحكومية.